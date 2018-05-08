Службу отлова на Ямале обвиняют в жестоком обращении с животными

Ноябрьская городская администрация в Ямало-Ненецком автономном округе расторгла контракт со службой отлова животных. Руководителя ООО «Иннополюс» Александра Хабазова подозревают в мошенничестве и издевательствах над собаками. В свою очередь, директор фирмы обвинил чиновников в невыполнении обязательств.

Прокуратура установила случаи удушения пойманных питомцев. По факту оплаты фактически неоказанных услуг на сумму 300 тыс. рублей возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, пишет ИА «Ура.ру». По словам руководителя службы отлова, его услуги за 2,5 месяца так и не оплатили и им не на что содержать собак.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ухты Республики Коми посадка самолета была задержана из-за стаи бездомных псов, бродивших по взлетно-посадочной полосе. Пилоту пришлось кружить над аэропортом, пока животных не разогнали.