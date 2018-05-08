Медведев озвучил сумму расходов на выполнение майского указа Путина

Исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев озвучил приблизительную сумму, необходимую для реализации нового майского указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.

«По предварительным подсчетам, объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн рублей, то есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей», — приводит слова Медведева телеканал RT.

Политик заверил, что такой объем средств является минимальным. Он отметил, что в случае, если появится дополнительное финансирование, то ему найдут применение.

В понедельник избранный президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Российский лидер призвал обеспечить инфляцию в стране не выше 4%, снижение ипотечной ставки, а также нарастить строительство жилья и обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет. В тот же день в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония инаугурации, где Владимир Путин принес присягу.