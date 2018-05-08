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Медведев озвучил сумму расходов на выполнение майского указа Путина

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Исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев озвучил приблизительную сумму, необходимую для реализации нового майского указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.

«По предварительным подсчетам, объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн рублей, то есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей», — приводит слова Медведева телеканал RT.

Политик заверил, что такой объем средств является минимальным. Он отметил, что в случае, если появится дополнительное финансирование, то ему найдут применение.

В понедельник избранный президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Российский лидер призвал обеспечить инфляцию в стране не выше 4%, снижение ипотечной ставки, а также нарастить строительство жилья и обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет. В тот же день в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония инаугурации, где Владимир Путин принес присягу.

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