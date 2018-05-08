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Аэропорт Абакана будет принимать широкофюзеляжные самолеты

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Аэропорт Абакана получил разрешение Росавиации на прием грузовых широкофюзеляжных самолетов. Информация об этом размещена на сайте аэропорта.

4 мая 2018 года руководством Росавиации было принято решение разрешить аэропорту Абакана принимать широкофюзеляжные воздушные суда. Теперь гавань может принимать такие самолеты, как McDonnell Douglas MD‐11 F и Boeing‐747‐8F и их модификации, сообщает Сибирское агентство новостей.

Для получения такого разрешения в ноябре 2017 года были проведены натурные испытания, а вторым этапом стало приобретение необходимого аварийно-спасательного оборудования для воздушных судов, потерявших способность самостоятельно передвигаться.

По мнению специалистов, теперь аэропорт Абакана сможет конкурировать с более крупными аэродромами Красноярска и Новосибирска.

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