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Госдума привлечет экспертов для рассмотрения инициативы по пенсионному возрасту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Инициативы правительства России по пенсионному возрасту будут рассмотрены с привлечением широкого круга экспертов, заявил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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По его словам, подобные вопросы, исходящие от кабмина, являются первоочередными. При этом он добавил, что его комитет не обсуждал возможное повышение пенсионного возраста, передает «РИА Новости».

Ранее Дмитрий Медведев, чью кандидатуру на пост главы правительства 8 мая утвердила Госдума, заявил, что кабмин подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в Госдуму в ближайшее время.

Сегодня пенсионный возраст для мужчин в России наступает в 60 лет, для женщин — в 55 лет. Обсуждения об изменении этого порога идут не первый год, проведена достаточно серьезная экспертиза этого и других вопросов в данной сфере.

В интервью телеканалу «Россия 1» Медведев ранее отметил, что принимать решение по изменению возраста государству придется в любом случае, так как нынешние цифры установили еще в середине прошлого века, когда средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет. При этом он добавил, что любые решения надо принимать аккуратно, чтобы не разбалансировать пенсионную систему и не создать отрицательных настроений у людей.

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