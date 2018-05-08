Минобороны показало документы о прообразах героев фильмов о войне

Многие советские фильмы о войне — не режиссерская выдумка. В Минобороны обнародовали документы о прототипах героев военного кино. В картине «В небе «ночные ведьмы» роль командира полка исполнила Валерия Заклунная. А вот ее реальный прототип: майор Евдокия Бершанская. Именно она командовала авиаполком, который немцы прозвали «ночные ведьмы». За годы войны молодые девушки совершили более 20 тыс. боевых вылетов, сбросили свыше 2000 т бомбового груза.



