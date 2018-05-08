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Стадион СКА в Ростове-на-Дону вскоре откроется после реконструкции

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Реконструкция стадиона СКА в Ростове-на-Дону полностью завершится до конца мая. Уже готов административно-бытовой комплекс, проведена внутренняя отделка, установлена мебель и обновлены трибуны на 500 зрителей.

Матчи будут проходить на поле с натуральным газоном, автополивом и подогревом, сообщает RostovGazeta. В городе ремонтируют еще одну спортивную арену — «Труд». На этом стадионе восстановили легкоатлетические дорожки с мягким покрытием, закончили реконструкцию систем освещения и поля.

Как писал портал iz.ru, ипподром Ростова-на-Дону будет перенесен в конно-спортивный комплекс на Левобережье Дона. «Ростов Арена» станет сердцем спортивного кластера. После чемпионата мира на прилегающей территории планируется построить ледовый дворец на 5 тыс. зрителей, гандбольный дворец на 4,5 тыс. зрителей, а на территории Гребного канала ― большое количество спортивных сооружений.

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