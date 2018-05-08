Названо место похорон экс-директора «Машины времени»

Бывшего директора группы «Машина времени» Владимира Сапунова, скончавшегося 6 мая, похоронят на Востряковском кладбище, заявил пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Он подчеркнул, что прощание с Сапуновым пройдет 10 мая в Главном клиническом военном госпитале ФСБ России. Оно начнется в 12:30 мск, передает «РИА Новости».

Владимир Сапунов родился в 1953 году в Краснослободске. В 1993 году поэт и музыкант стал директором группы «Воскресенье», а год спустя возглавил «Машину времени».

В последние годы Сапунов боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Он перестал руководить «Машиной времени» в конце 2017 года.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич отмечал, что Сапунов был «замечательным профессионалом и очень мужественным человеком».