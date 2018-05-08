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Продажу алкоголя запретят в центре Тулы

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В Туле вводится ограничение на продажу алкогольных напитков. Оно будет действовать в День Победы.

Массовые мероприятия, посвященные празднику, будут проходить в городе 9 мая с 10 до 22 часов. В связи с этим в центре города вводится ограничение продажи алкоголя. Розничная продажа напитков будет запрещена в радиусе 1 тыс. м от площади Ленина, пишет ИА «Тульские новости».

Запрет распространяется на все алкогольные напитки, включая пиво, медовуху и сидр. Предпринимателям рекомендовано разместить объявления об ограничении в торговле для покупателей.

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