Житель Краснодара облил лицо зеленкой ради кражи

Полиция Краснодара задержала мужчину с лицом, полностью измазанным зеленкой. Он подозревается в совершении кражи.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила, что ее обворовал неизвестный с зеленым лицом. Полиция начала розыск злоумышленника, вскоре удалось задержать мужчину, лицо которого полностью было облито зеленкой. При допросе он заявил, что специально испачкал лицо, чтобы его не опознали после кражи. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В отношении мужчины был составлен административный протокол. Он привлечен к ответственности по статье «Мелкое хищение».