Малкин пропустит чемпионат мира в Дании из-за травмы

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира из-за травмы. Об этом сообщил Сергей Гончар, входящий в тренерский штаб команды.

В Федерации хоккея России (ФХР) пожелали Малкину скорейшего выздоровления. «Нападающий Евгений Малкин не сможет приехать в сборную из-за травмы колена. Желаем скорейшего выздоровления, всегда ждем Евгения в сборной», — цитирует «Спорт-Экспресс» сообщение пресс-службы ФХР.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» завершил сезон, уступив в овертайме в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 1:2 (2-4 в серии). Малкин провел девять матчей в плей-офф, забросив в них четыре шайбы и отдав столько же голевых передач. Ранее Гончар сообщил, что на чемпионате мира форвард вряд ли сможет выступить, так как в серии с «Вашингтоном» хоккеист играл с травмой, однако он не исключил, что он всё же захочет отправиться в Данию, чтобы помочь российской команде.

Евгений Малкин принимал участие в семи чемпионатах мира. Он — двукратный победитель турнира (2012, 2014), двукратный серебряный и бронзовый призер. На ЧМ-2012 Малкин был признан самым ценным игроком и лучшим нападающим турнира, напоминает НСН.

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