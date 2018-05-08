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Пользователи WhatsApp предупредили об очередной «текстовой бомбе»

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Пользователи мессенджера WhatsApp сообщили, что получили вредоносное сообщение в виде «текстовой бомбы», которая может привести к сбою работы телефонов на базе iOS и Android. Такое сообщение перегружает системы десятками тысяч скрытых текстовых символов, из-за чего пользователям приходится перезапускать свои устройства.

Всем, кто отправил текстовое сообщение, необходимо удалить полученное сообщение, о котором идет речь. Такое послание представлено в двух вариантах — одно с черной точкой, а другое — с плачущим смехом смайликом с инструкциями «подробнее». Пользователи WhatsApp должны быть осторожны при открытии сообщений, после обнаружения «текстовой бомбы», которая может привести к замораживанию телефона.

Одно из сообщений содержит следующие строки: «Если вы касаетесь черной точки, то Ваш WhatsApp будет висеть». При нажатии на иконку черная точка в сообщении вызывает те же проблемы у пользователей Android. Для избежания проблем пользователям WhatsApp рекомендуется удалить целый диалог, а не отдельное сообщение, сообщает DailyMail.

Это не первый случай сбоя работы мессенджера. Ранее пользователи WhatsApp пожаловались, что из-за распространяющегося спам-сообщения приложение зависает. Сообщение собой представляло несколько пробелов, в которых, вероятно, были скрыты символы.

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