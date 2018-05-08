Ветеран пожелал президенту Франции «не быть тряпкой»

Президент Франции Эммануэль Макрон лично поздравил ветеранов с Днем Победы, который в отмечается в части европейских стран 8 мая. Один из присутствовавших пожелал главе государства «не быть тряпкой».

«Не будьте тряпкой перед этими левыми политиками, которые не хотят ничего делать», — цитирует слова ветерана телеканал РЕН ТВ.

Макрон ответил на это улыбкой, а также попросил ветерана не беспокоиться.

2 мая во время выступления в Сиднее Макрон назвал вкусной жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. По всей видимости, он неудачно использовал в своей речи на английском языке кальку с французского.