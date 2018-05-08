Станцию метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде уберут за 3 млн рублей

Уборка станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде обойдется в 3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

МП «Нижегородское метро» объявило аукцион на оказание клининговых услуг на новой станции «Стрелка». Максимальная сумма контракта составляет 3 млн рублей. Исходя из документации, на станции должна производиться уборка в круглосуточном режиме, сообщает ИА «НьюсНН».

Общая площадь территории составляет 5714 кв. м. Новую станцию планируют открыть 30 мая 2018 года, и приступить к обязанностям необходимо с 1 июня 2018 года. Контракт действителен до 31 декабря 2018 года. Подрядчик должен определиться 18 мая.

Портал iz.ru сообщал 7 мая о том, что новую станцию метро «Дубравная» в Казани планируют открыть 9 мая. Прогон пробного поезда уже состоялся.