Прямой эфир

Работу катеров продлили в Севастополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменение в расписании пассажирских перевозок вводится в Севастополе. Время работы катеров и паромов продлено.

Измененное расписание будет действовать в День Победы. 9 мая катера будут курсировать до полуночи, а работа паромов продлится до 19:30, сообщает ИА SevastopolMedia. Власти Севастополя приняли соответствующее решение, чтобы горожане и гости города могли увидеть праздничный концерт и салют, не опасаясь за транспорт.

Как сообщал портал iz.ru, изменения в движении транспорта будут введены в Калининграде. На месяц в город запретят въезжать грузовому транспорту. Это связано с усилением мер безопасности перед ЧМ-2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теплоходы начинают курсировать по Ижевскому водохранилищу
Туристы смогут добраться на теплоходе от Старой Ладоги до Новгорода

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017