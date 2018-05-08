Работу катеров продлили в Севастополе

Изменение в расписании пассажирских перевозок вводится в Севастополе. Время работы катеров и паромов продлено.

Измененное расписание будет действовать в День Победы. 9 мая катера будут курсировать до полуночи, а работа паромов продлится до 19:30, сообщает ИА SevastopolMedia. Власти Севастополя приняли соответствующее решение, чтобы горожане и гости города могли увидеть праздничный концерт и салют, не опасаясь за транспорт.

Как сообщал портал iz.ru, изменения в движении транспорта будут введены в Калининграде. На месяц в город запретят въезжать грузовому транспорту. Это связано с усилением мер безопасности перед ЧМ-2018.