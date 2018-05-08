Памятник строителям послевоенной жизни открыли в Красноярске

Монумент, посвященный строителям послевоенной жизни, появился в Красноярске. Памятник расположился на территории мемориала в честь подвигов героев Великой Отечественной войны.

Скульптура изображает женщину с ребенком, которые держат в руках голубя. Памятник находился на территории заброшенного химкомбината, пришел в негодность, но власти Ленинского района приняли решение его отреставрировать, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Мемориальный комплекс в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района открылся в 2015 году, он расположился напротив предприятия «Красмаш». В 2016 году на его территории поставили памятник без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны, а в 2017 году состоялось открытие памятника узникам фашистских лагерей.