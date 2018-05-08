Бельгийская певица Моран умерла в Брюсселе

Бельгийская певица Клодин Люйпертс, известная под псевдонимом Моран, скончалась в Брюсселе в возрасте 57 лет. Об этом в социальных сетях сообщили ее близкие.

Ее тело было найдено вечером 7 мая в квартире в коммуне Скарбеек. О возможных причинах смерти певицы, известной своим неповторимым бархатным голосом, пока не сообщается.

Соболезнования родным в связи с кончиной певицы выразил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Как сообщает телеканал «360», в последний раз на сцену Моран вышла в минувшие выходные на празднике по случаю 29-й годовщины образования Брюссельского столичного региона. До этого она не выступала в течение двух лет из-за проблем с голосовыми связками.

Певческую карьеру Моран начала в 1979 году. Тогда же она стала участницей спектакля «Брель на тысячу тактов», где ее заметил известный французский композитор Пьер Бару. В 1986 она записала свой первый альбом Dancer.