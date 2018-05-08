Дом на улице Мичурина в Саратове признали аварийным

Мэрия Саратова признала дом в Октябрьском районе Саратова аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте мэрии.

Глава Саратова Михаил Исаев признал дом на улице Мичурина в Октябрьском районе аварийным. В связи с этим было принято решение расселить жильцов и снести здание, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Теперь в течение пяти месяцев все жильцы дома должны выселиться. Само здание должны снести до 1 июня 2019 года.

Портал iz.ru сообщал 6 апреля о том, что два дома в Кировском районе Саратова признали аварийными и должны снести.