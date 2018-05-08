Ким Чен Ына в Китае сопровождала сестра и замглавы МИД

Ким Чен Ына в ходе визита в Китай сопровождала его сестра и замглавы МИД Цой Сон Хи – глава департамента Северной Америки МИД Северной Кореи. Они вошли в состав официальной делегации КНДР, посетившей портовый китайский город Далянь.

Утром во вторник сообщалось, что на северо-востоке Китая в Даляне усилили меры безопасности из-за визита неназванного высокопоставленного представителя КНДР. Позднее встреча лидеров Северной Кореи и Китая была официально подтверждена.

По данным японского информационного агентства Kyodo, Ким Чен Ын с супругой уже приезжали в Китай в конце марта. После этого СМИ показали видеокадры с состоявшейся в Пекине встречи.

В конце апреля появилась информация, что встреча Ким Чен Ына и Трампа может пройти в Монголии.