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Ветеранские семьи в Приморье готовятся к новоселью

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В Приморском крае 12 ветеранских семей получили социальную выплату на приобретение жилья. В новые квартиры переедут трое участников Великой Отечественной войны и девять вдов фронтовиков.

На приобретение жилья федеральный бюджет направил почти 23 млн рублей. Этих средств хватило на покупку 12 квартир. В очереди на следующий год остается 22 человека, сообщает ИА PrimaMedia. В их числе жители блокадного Ленинграда.

Улучшение жилищных условий для ветеранов проводится в регионах с 2008 года. Приобретение жилья финансирует федеральный бюджет, однако в 2015 году администрация Приморского края дополнительно выделила 8,6 млн рублей на покупку квартир для тех, кто находился в очереди. За время реализации программы в регионе жилищные условия улучшили 2,3 тыс. ветеранских семей.

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