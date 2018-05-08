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Девять человек пострадали в аварии с маршруткой в Башкирии

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Девять человек, включая детей, пострадали при столкновении маршрутного такси и отечественного автомобиля в Сибае, Республика Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла во вторник, 8 мая, около 11:00 на пересечении улиц Кирова и Пионерской. Автомобиль «ГАЗель» под управлением 56-летнего мужчины столкнулся с автомобилем «Нива» под управлением 42-летнего мужчины. От удара микроавтобус врезался в дерево, а легковой автомобиль в стену дома, сообщает «МедиаКорСеть».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, пять их которых дети от 8 до 12 лет. Все они обратились за медицинской помощью.

Правоохранительные органы устанавливают виновного в аварии и все обстоятельства произошедшего.

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