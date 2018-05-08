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Самый дорогой батон нашли на Сахалине

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Роскачество проанализировало цены на хлеб в Дальневосточном регионе. Самая высокая стоимость батона выявлена на Сахалине.

Закупка производилась в Якутии, Хабаровском, Приморском краях и в Сахалинской области. Эксперты оценивали не только стоимость продукта, но и качество. В ходе анализа не было выявлено никаких серьезных нарушений в технологии приготовления хлеба. При этом выяснилось, что самые качественные и одновременно дорогие батоны продаются на Сахалине.

По данным Роскачества, батон в регионе стоит 66 рублей. Продукцию производителя номинировали на российский Знак качества, пишет ИА SakhalinMedia.

Эксперты уточнили, что в дальневосточном хлебе нет никаких опасных ингредиентов, однако выявлено одно нарушение. Один из производителей добавляет меньше маргарина, чем того требует ГОСТ.

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