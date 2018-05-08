Найден ограбивший жительницу Краснодара вор с лицом в зеленке

В Краснодаре сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, который обвиняется в краже. Мужчина намеренно закрасил свое лицо и руки зеленкой, чтобы остаться неопознанным.

По данным пресс-службы управления МВД на транспорте Южного федерального округа, он украл деньги у жительницы Краснодара, которая позже обратилась в полицию.

Отследить мужчину смогли по камерам видеонаблюдения. Позже молодой человек был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение, уточняет телеканал «Звезда».

8 мая сообщалось, что полиция Екатеринбурга ведет поиски грабителя, который загипнотизировал кассиров супермаркета и похитил всю выручку.