Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей Google, которые включали более 3,7 млн IP-адресов. Доступ к ним был ограничен в рамках комплекса мер в отношении Telegram на территории России.

В ведомстве отметили, что эта мера направлена на обеспечение нормальной работы сторонних интернет-ресурсов. При этом там добавили, что IP-адреса Telegram, которые находятся в составе разблокированных подсетей, полностью установлены, а доступ к ним закрыт.

В апреле Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории России. Поводом послужил отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования, которые необходимы для декодирования сообщений террористов, причастных к теракту в Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.