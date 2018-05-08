СМИ сообщили об улучшении состояния экс-тренера МЮ Алекса Фергюсона
Один из самых титулованных британских футбольных специалистов сэр Алекс Фергюсон вышел из комы после инсульта. Врачи дают оптимистичный прогноз, однако процесс восстановления будет длительным.
По данным Daily Mail, 76-летний Фергюсон пришел в сознание после успешной операции — он уже может сидеть и говорить. В минувший понедельник, 7 мая, специалиста посетили родственники и друзья.
Экс-наставника «Манчестер Юнайтед» доставили в больницу 5 мая. Его состояние оценивалось как тяжелое, ему потребовалась операция.
Сэр Алекс Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством команда стала 13-кратным чемпионом Англии и пятикратным обладателем Кубка страны, а также дважды побеждала в Лиге чемпионов. В общей сложности Фергюсон за тренерскую карьеру завоевал 49 трофеев.
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