Прямой эфир

СМИ сообщили об улучшении состояния экс-тренера МЮ Алекса Фергюсона

0
Фото: TASS/PA Images/Peter Wilcock
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из самых титулованных британских футбольных специалистов сэр Алекс Фергюсон вышел из комы после инсульта. Врачи дают оптимистичный прогноз, однако процесс восстановления будет длительным.

По данным Daily Mail, 76-летний Фергюсон пришел в сознание после успешной операции — он уже может сидеть и говорить. В минувший понедельник, 7 мая, специалиста посетили родственники и друзья.

Экс-наставника «Манчестер Юнайтед» доставили в больницу 5 мая. Его состояние оценивалось как тяжелое, ему потребовалась операция.

Сэр Алекс Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством команда стала 13-кратным чемпионом Англии и пятикратным обладателем Кубка страны, а также дважды побеждала в Лиге чемпионов. В общей сложности Фергюсон за тренерскую карьеру завоевал 49 трофеев.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Черчесов исключил участие трех футболистов на ЧМ-2018
Гигантские футбольные мячи из Мексики привезут в РФ перед ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017