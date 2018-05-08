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Самара присоединится к всероссийскому полумарафону «ЗаБег»

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Самара примет участие в полумарафоне «ЗаБег» — спортивном проекте от «Лиги Героев», который в этом году проводится в 15 регионах России. Любители бега 20 мая выйдут на маршрут, проходящий через достопримечательности: Монумент славы, памятник основателю Самары Георгию Засекину и Самарскую набережную — самую протяженную в Европе. 

Предусмотрено четыре дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км для детей. Об этом сообщает НИА «Самара». Особенностью полумарафона будет синхронный старт — вне зависимости от часовых поясов все города побегут одновременно. В Москве участники начнут в 9 утра, в Самаре — в 10.

Все участники «ЗаБега» получат памятные медали с символикой города. По итогам мероприятия будет выбрана беговая столица России.

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