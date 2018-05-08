Экс-главврача роддома в Ухе осудили за взятки от фармкомпаний

В Ухте вынесен приговор в отношении бывшего главного врача родильного дома. Его признали виновным в получении взяток от фармацевтических компаний и приговорили к пяти годам в колонии строгого режима.

Как установило следствие, с февраля 2012 года по сентябрь 2016 года главврач ухтинского роддома заключал с нарушением законодательства с несколькими компаниями контракты на поставку медицинских изделий и лекарств. Представители фирм в благодарность медику перечисляли деньги на банковские карты, открытые на других лиц, сообщает ИА FlashNord.

Таким образом, в качестве вознаграждения обвиняемый получил за этот период более 1,2 млн рублей. После решения суда эта сумма у фигуранта дела была конфискована.

Портал iz.ru ранее сообщал об уголовном деле, возбужденном в отношении главного врача станции переливания крови Пензенской области. Ее подозревают в превышении должностных полномочий при закупке медицинского оборудования.