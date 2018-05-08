Прямой эфир

Экс-главврача роддома в Ухе осудили за взятки от фармкомпаний

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ухте вынесен приговор в отношении бывшего главного врача родильного дома. Его признали виновным в получении взяток от фармацевтических компаний и приговорили к пяти годам в колонии строгого режима.

Как установило следствие, с февраля 2012 года по сентябрь 2016 года главврач ухтинского роддома заключал с нарушением законодательства с несколькими компаниями контракты на поставку медицинских изделий и лекарств. Представители фирм в благодарность медику перечисляли деньги на банковские карты, открытые на других лиц, сообщает ИА FlashNord.

Таким образом, в качестве вознаграждения обвиняемый получил за этот период более 1,2 млн рублей. После решения суда эта сумма у фигуранта дела была конфискована.

Портал iz.ru ранее сообщал об уголовном деле, возбужденном в отношении главного врача станции переливания крови Пензенской области. Ее подозревают в превышении должностных полномочий при закупке медицинского оборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили об уходе из Белого дома скандального главврача
Главврач в Хабаровском крае платил свои штрафы из бюджета больницы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017