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Инвалидам Хабаровского края компенсируют реконструкцию домов

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Власти Хабаровского края выплатят компенсации инвалидам-колясочникам, которые адаптируют жилые помещения под свои потребности. В бюджете запланировано 87 субсидий.

Специальные комиссии обследовали за прошлый год жилье маломобильных граждан и выдали рекомендации, как приспособить квартиры. Используя эти акты, инвалиды могут обратиться в ремонтные компании. После выполнения работ гражданам нужно обратиться в центр социальной поддержки со всеми чеками. Компенсация поступит в течение месяца, сообщает ИА AmurMedia.

С 2013 года компенсации на реконструкцию жилья получили 428 жителей Хабаровского края, в этом году предусмотрены выплаты для 87 человек.  

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