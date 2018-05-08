Инвалидам Хабаровского края компенсируют реконструкцию домов

Власти Хабаровского края выплатят компенсации инвалидам-колясочникам, которые адаптируют жилые помещения под свои потребности. В бюджете запланировано 87 субсидий.

Специальные комиссии обследовали за прошлый год жилье маломобильных граждан и выдали рекомендации, как приспособить квартиры. Используя эти акты, инвалиды могут обратиться в ремонтные компании. После выполнения работ гражданам нужно обратиться в центр социальной поддержки со всеми чеками. Компенсация поступит в течение месяца, сообщает ИА AmurMedia.

С 2013 года компенсации на реконструкцию жилья получили 428 жителей Хабаровского края, в этом году предусмотрены выплаты для 87 человек.