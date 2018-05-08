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Въезд грузовиков в Калининград запретят на 1 месяц из-за ЧМ-2018

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Власти Калининграда на 1 месяц запретят грузовому транспорту въезжать в город. Это связано с усилениями мер безопасности на время проведения ЧМ-2018 и регламентируется указом президента РФ.

Калининград.Ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД уточняет, что запрет будет действовать с 1 по 30 июня. Кроме того, по дорогам общего пользования Калининградской области запретят движение транспортных средств с опасными грузами. Ограничения будет действовать за 12 часов до начала и 12 часов после окончания футбольного матча.

На стадионе в Калининграде пройдут четыре встречи в рамках ЧМ-2018: Нигерия сыграет с Хорватией 16 июня, Сербия со Швейцарией — 22 июня, Испания с Марокко — 25 июня и Англия с Бельгией — 28 июня.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что на территории будущей фан-зоны у Дома Советов в Калининграде начали собирать сцену к ЧМ-2018.

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