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Ржеву после реставрации передан Мемориал воинам-казахстанцам

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Городу воинской славы Ржев после реставрации передали памятник «Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й 101-й отдельных стрелковых бригад». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Во вторник, 8 мая, состоялась торжественная церемония передачи Мемориала воинам-казахстанцам Ржеву. Мемориал был передан городу после реставрационных работ и представляет собой стену из гранита, протяженностью 27 м с изображением карты Казахстана. На плитах стены высечены имена 10 тыс. воинов, сообщают Тверские ведомости.

На церемонии присутствовали губернатор Тверской области Игорь Руденя, посол Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов, а также почетные гости: ветераны Великой Отечественной войны и родственники казахских солдат, погибших под Ржевом. Участники церемонии почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Также на церемонии присутствовали губернатор Актюбинской области Республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев, сенатор, член Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и сенатом парламента Республики Казахстан Андрей Епишин, председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, гендиректор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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