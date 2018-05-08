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Электронный проездной билет «Береста» появится в Великом Новгороде

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В Великом Новгороде подвели итоги голосования за название электронного проездного. Он будет носить название «Береста». Среди популярных вариантов были «Поехали!» и «Счастливый».

Как пояснил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Артем Мирон, слово «береста» отсылает к истории, но при этом хорошо звучит в реалиях сегодняшнего дня. Автором идеи оказался местный житель Кирилл Ерин. Он получит от властей первый билет. Об этом сообщает «Новгород.ру».

Планируется, что электронные проездные начнут действовать в автобусах региона с 1 июня. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства области уверены, что система позволит пассажирам быстро оплачивать проезд, а перевозчикам — контролировать пассажиропоток. Кроме того, они смогут сократить расходы на инкассацию.

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