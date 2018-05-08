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Теплоходы начинают курсировать по Ижевскому водохранилищу

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В Ижевске открывается летняя навигация. Теплоходы начнут курсировать по Ижевскому водохранилищу в субботу, 12 мая. Они будут следовать по маршруту Пристань «Ижевск» – бульвар имени Воскресенского – Соловьевские дачи.

Как уточняет ИА «Сусанин», пока рейсы назначены только на выходные. Их количество будет минимальным. С ростом пассажиропотока оно будет увеличиваться.

Зимой все три теплохода прошли необходимые регламентные работы. Сейчас специальная комиссия завершает приемку техники. Накануне плавучий причал был отбуксирован с зимней стоянки на бульвар имени Воскресенского.

В этом сезоне стоимость билета составит 110 рублей. Льготный можно приобрести за 55 рублей.

Портал iz.ru 24 апреля сообщал об открытии летней пассажирской навигации по Москве-реке. Всего по ней будут ходить около 100 теплоходов.

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