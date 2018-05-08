Прямой эфир

Эксперт назвал «близким к истине» прогноз ученого по следствиям ядерного удара РФ по США

0
Фото: stratcom.mil
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предположения профессора Джорджтаунского университета Мэтью Кроенига о последствиях ядерного удара России по США прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.

В шаге от ядерного апокалипсиса
В ноябре 1983 года мир подошел вплотную к атомной войне

В интервью RT полковник в отставке отметил, что профессор из США «близок к истине»».

«Американский ученый близок к истине, потому что, действительно, ответный удар российских стратегических ядерных сил может быть для Соединенных Штатов катастрофическим. На этом и основана наша политика сдерживания. Хорошо, что в США всё понимают. Благодаря этому сводится к минимуму их военная агрессия против России», — сказал эксперт.

Литовкин добавил, что в настоящее время россияне ощущают «все элементы гибридной войны, которую сегодня ведут США против нашей страны».

«Но военную агрессию они проявить не решатся, потому что знают, что для них это может означать только гибель государства», — резюмировал он.

Американский профессор Мэтью Кроениг рассказал в своей книге «Логика американской стратегии: Почему стратегическое превосходство важно» о количестве ядерных боеголовок, имеющихся в распоряжении сверхдержав, и поделился прогнозами о последствиях удара России по США.

Первая ядерная атака, по данным ученого, полностью уничтожит 131 город в США, погибнут 70 млн человек. Второй удар разрушит 12 городов и уничтожит 28 млн американцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил о необходимости избавиться от ядерного оружия во всем мире
Ким Чен Ын не видит смысла в ядерном оружии при окончании конфронтации с США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017