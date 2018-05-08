Эксперт назвал «близким к истине» прогноз ученого по следствиям ядерного удара РФ по США

Предположения профессора Джорджтаунского университета Мэтью Кроенига о последствиях ядерного удара России по США прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.

В интервью RT полковник в отставке отметил, что профессор из США «близок к истине»».

«Американский ученый близок к истине, потому что, действительно, ответный удар российских стратегических ядерных сил может быть для Соединенных Штатов катастрофическим. На этом и основана наша политика сдерживания. Хорошо, что в США всё понимают. Благодаря этому сводится к минимуму их военная агрессия против России», — сказал эксперт.

Литовкин добавил, что в настоящее время россияне ощущают «все элементы гибридной войны, которую сегодня ведут США против нашей страны».

«Но военную агрессию они проявить не решатся, потому что знают, что для них это может означать только гибель государства», — резюмировал он.

Американский профессор Мэтью Кроениг рассказал в своей книге «Логика американской стратегии: Почему стратегическое превосходство важно» о количестве ядерных боеголовок, имеющихся в распоряжении сверхдержав, и поделился прогнозами о последствиях удара России по США.

Первая ядерная атака, по данным ученого, полностью уничтожит 131 город в США, погибнут 70 млн человек. Второй удар разрушит 12 городов и уничтожит 28 млн американцев.