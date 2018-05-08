Режиссер Бутусов высказался о гибели Томошевского

Художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Юрий Бутусов готов оказать помощь в возвращении на родину останков погибшего режиссера Юрия Томошевского. Режиссер и актер погиб 5 мая в Германии.

«Для меня он всегда был таким в хорошем смысле, в глубоком смысле петербургским чудаком, петербургским странным человеком, без которого очень трудно представить Петербург», — признался Бутусов.

Он назвал покойного знаковой для города фигурой, сообщает «Пятый канал».

О смерти Томошевского во время поездки в Германию стало известно 6 мая. Режиссер погиб в результате несчастного случая. Подробности происшествия не сообщаются, свидетели и родные говорят о «нелепом падении». Как ожидается, его тело будет кремировано в Германии, на родину перевезут его прах.

Юрий Томошевскому был 61 год. После окончания ГИТИСа он служил в Большом драматическом театре в Ленинграде. В 1987 году при поддержке Георгия Товстоногова открыл театр-студию «Приют комедианта», позже создал «Романтический театр Юрия Томошевского». Кроме руководства этими двумя коллективами, с 2005 года являлся главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.