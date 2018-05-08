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Восьмилетней девочке зажало ноги эскалатором во Владивостоке

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Ребенка прооперировали после ЧП с эскалатором во Владивостоке. Восьмилетней девочке зажало ноги между ступенями.

Инцидент произошел в одном из торговых центров. Девочка вместе с мамой поднималась по эскалатору, когда подъемник внезапно дернулся. Ноги ребенка оказались зажаты между ступенями. Один из очевидцев прокричал охраннику, чтобы тот остановил ленту, но сотрудник растерялся. Все-таки девочку удалось вытащить, до приезда скорой помощи очевидцы обработали ее раны перекисью водорода.

Пострадавшей пришлось перенести операцию, сейчас она находится в больнице. Родители девочки пытались запросить видео ЧП, однако администрация торгового центра отдаст ролик только по запросу правоохранительных органов, сообщает ИА PrimaMedia.

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