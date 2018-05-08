Сайты по продаже редких леопардов закрыты на Ставрополье

Суд Ставропольского края потребовал закрыть сайты, на которых размещались объявления о продаже редких животных. С помощью этих ресурсов можно было купить леопадов, птиц и рыб, занесенных в Красную книгу.

Как выяснилось во время проверки, проведенной краевой прокуратурой, на сайты мог попасть любой желающий, там не было никаких ограничений. Объявления с контактами продавцов публиковались бесплатно.

Надзорное ведомство подало иски в суд с требованием признать опубликованную информацию запрещенной. Сейчас сведения о продаже редких диких животных уже удалены, передает NewsTracker.