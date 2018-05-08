Прямой эфир

Сайты по продаже редких леопардов закрыты на Ставрополье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Ставропольского края потребовал закрыть сайты, на которых размещались объявления о продаже редких животных. С помощью этих ресурсов можно было купить леопадов, птиц и рыб, занесенных в Красную книгу.

Как выяснилось во время проверки, проведенной краевой прокуратурой, на сайты мог попасть любой желающий, там не было никаких ограничений. Объявления с контактами продавцов публиковались бесплатно.

Надзорное ведомство подало иски в суд с требованием признать опубликованную информацию запрещенной. Сейчас сведения о продаже редких диких животных уже удалены, передает NewsTracker.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За убийство тигра с браконьеров взыскали 1,8 млн рублей в Приморье
Контрабанду дериватов кабарги пресекли в Благовещенске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017