Прямой эфир

Авария на трубопроводе возле села Паника в Оренбуржье уничтожила почву

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургской области авария на трубопроводе в районе села Паника стала причиной уничтожения плодородного слоя почвы на площади 240 кв. м. Разгерметизация, случившаяся 28 апреля, спровоцировала выброса газового конденсата, перемешанного с технической жидкостью. Пострадавших нет.

Экологи не зафиксировали превышение ПДК по сероводороду. Однако на неприятный запах жаловались сотни жителей поселков Экодолье, Ростоши, Ивановка. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Материалы проверки направлены в Оренбургскую природоохранную межрайонную прокуратуру. Представители компании «Газпромнефть-Оренбург» выясняют причины происшествия на участке трубопровода, который был введен в эксплуатацию в марте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ликвидирована утечка нефтепродуктов возле села Паника под Оренбургом
Более 6,5 тыс. человек остались без газа в Ленинградской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017