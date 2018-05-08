Авария на трубопроводе возле села Паника в Оренбуржье уничтожила почву

В Оренбургской области авария на трубопроводе в районе села Паника стала причиной уничтожения плодородного слоя почвы на площади 240 кв. м. Разгерметизация, случившаяся 28 апреля, спровоцировала выброса газового конденсата, перемешанного с технической жидкостью. Пострадавших нет.

Экологи не зафиксировали превышение ПДК по сероводороду. Однако на неприятный запах жаловались сотни жителей поселков Экодолье, Ростоши, Ивановка. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Материалы проверки направлены в Оренбургскую природоохранную межрайонную прокуратуру. Представители компании «Газпромнефть-Оренбург» выясняют причины происшествия на участке трубопровода, который был введен в эксплуатацию в марте.