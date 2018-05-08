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Автовокзал у метро «Ховрино» в Москве появится до конца 2018 года

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Автовокзал возле станции метро «Ховрино» в столице построят до конца 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

До конца текущего года планируется завершить строительно-монтажные работы по возведению пассажирского терминала на северном вестибюле станции «Ховрино». Также до конца года в ходе строительства ТПУ будут построены перроны посадки и высадки пассажиров наземного городского транспорта, отстойно-разворотная площадка для автобусов и плоскостная парковка на 100 мест, сообщает РИАМО.

Автовокзал будет частью крупного транспортно-пересадочного узла «Ховрино». Одноименная станция метро расположена с западной стороны улицы Дыбенко в районе примыкания к ней улицы Зеленоградской. Она открылась для пассажиров в конце 2017 года.

9 мая в Москве шесть станций Московского метрополитена будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

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