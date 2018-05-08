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Сотрудницу полиции наградили за спасение детей при пожаре в Иркутске

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Инспектора отдела участковых наградили в Иркутске за спасение детей при пожаре. Женщина оперативно вызвала МЧС и оказала доврачебную помощь одной из пострадавших.

Пожар разгорелся из-за попавшей на балкон петарды. В квартире в этот момент находились только две девочки, их родители вышли в магазин. Инспектор по охране общественного порядка Мария Титова оповестила о возгорании МЧС. Девочек из горящей квартиры вынесли пожарные. Сотрудница полиции оказала доврачебную помощь двухлетнему ребенку, сообщает ИА IrkutskMedia.

Титову наградили за своевременные и грамотные действия при спасении детей.

Как сообщал портал iz.ru, в Петербурге из горящего дома спасли трех детей. Что стало причиной пожара в исторической части города, не сообщается.

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