Сотрудницу полиции наградили за спасение детей при пожаре в Иркутске

Инспектора отдела участковых наградили в Иркутске за спасение детей при пожаре. Женщина оперативно вызвала МЧС и оказала доврачебную помощь одной из пострадавших.

Пожар разгорелся из-за попавшей на балкон петарды. В квартире в этот момент находились только две девочки, их родители вышли в магазин. Инспектор по охране общественного порядка Мария Титова оповестила о возгорании МЧС. Девочек из горящей квартиры вынесли пожарные. Сотрудница полиции оказала доврачебную помощь двухлетнему ребенку, сообщает ИА IrkutskMedia.

Титову наградили за своевременные и грамотные действия при спасении детей.

Как сообщал портал iz.ru, в Петербурге из горящего дома спасли трех детей. Что стало причиной пожара в исторической части города, не сообщается.