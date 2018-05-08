Новый терминал открылся в аэропорту Волгограда

Новый терминал «С2» открылся для пассажиров в аэропорте Волгограда, через него будет осуществляться посадка на внутренние рейсы.

Как пишет «Интерфакс», в церемонии открытия терминала приняли участие и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и владелец сети региональных аэропортов «Новапорт» Роман Троценко.

«Сегодня знаменательный день, аэропорт Волгограда получает новый современный терминальный комплекс. Таким образом, фактически завершена реконструкция аэропорта к чемпионату мира», — цитирует агентство Максима Соколова.

Площадь нового терминала составила более 10,2 тыс. кв. м. Стоимость проекта оценивается в 2,1 млрд рублей. Терминал сможет принимать 720 человек в час.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года 3 мая в московском аэропорту Шереметьево был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал B. Его пропускная способность составляет 4,1 тыс. пассажиров в час.