Шесть малых городов Коми участвуют в конкурсе на благоустройство

Шесть городов Коми хотят участвовать во всероссийском конкурсе для малых городов и исторических поселений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.

Воркута, Инта, Печора, Ухта, Вуктыл и Микунь разработали и отправили проекты благоустройства на всероссийский конкурс для малых городов, население которых составляет менее 100 тыс. человек. Помимо городов Республики Коми участие в конкурсе приняли много других городов России, сообщает ИА «Комиинформ».

Призом в конкурсе является финансирование проектов-победителей. Сумма составляет от 30 до 100 млн рублей. Одним из самых важных условий конкурса является вовлечение жителей городов в создание проектов. Для этого еще на этапах разработки проекты прошли общественные обсуждения и были одобрены межведомственной комиссией.

Воркута, например, представила на конкурс проект благоустройства общественных территорий микрорайона Тиман, а Ухта благоустройство набережной Газовиков. Инта предлагает масштабное переустройство территории между домами №50 и №62 на улице Куратова, а Печора предлагает реконструировать набережную. Микунь выставил на конкурс проект благоустройства парка около ж/д вокзала, а Вуктыл хочет благоустроить общественную территорию «Бродвей» на улице Пионерская.

Итоги конкурса будут подведены до конца мая 2018 года. Реализовать проекты необходимо будет до конца 2019 года. В общей сложности на финансирование проектов-победителей будет направлено пять млрд рублей.