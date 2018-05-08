Прямой эфир

СКР возбудил дело против сотрудников Главной военной прокуратуры Украины

0
Фото: пресс-служба СК РФ/sledcom.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Главной военной прокуратуры Украины стали фигурантами уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом России. Подозреваемые ранее завели дело против 19 судей Конституционного суда РФ, которые признали законным договор о присоединении Крыма к России.

Об этом рассказала представителям СМИ официальный представитель российского ведомства Светлана Петренко.

«Они подозреваются в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления», – рассказала она. По мнению российских следователей, подозреваемые «незаконно привлекли к уголовной ответственности 19 судей КС РФ».

В марте генеральная прокуратура Украины вызвала судей Конституционного суда РФ во главе с председателем Валерием Зорькиным в Киев на допрос 13 и 19 марта, по сформированному делу о посягательстве на территориальную целостность Украины в 2014 году из-за произошедших событий в Крыму и Донбассе.

5 мая украинский сайт «Миротворец» внес в базу 19 судей КС РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские самолеты намерены патрулировать границу с Крымом в период Пасхи
Путин поблагодарил крымчан за решение вернуться в Россию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017