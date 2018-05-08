СКР возбудил дело против сотрудников Главной военной прокуратуры Украины

Сотрудники Главной военной прокуратуры Украины стали фигурантами уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом России. Подозреваемые ранее завели дело против 19 судей Конституционного суда РФ, которые признали законным договор о присоединении Крыма к России.

Об этом рассказала представителям СМИ официальный представитель российского ведомства Светлана Петренко.

«Они подозреваются в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления», – рассказала она. По мнению российских следователей, подозреваемые «незаконно привлекли к уголовной ответственности 19 судей КС РФ».

В марте генеральная прокуратура Украины вызвала судей Конституционного суда РФ во главе с председателем Валерием Зорькиным в Киев на допрос 13 и 19 марта, по сформированному делу о посягательстве на территориальную целостность Украины в 2014 году из-за произошедших событий в Крыму и Донбассе.

5 мая украинский сайт «Миротворец» внес в базу 19 судей КС РФ.