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Программа капремонта в Тюмени выполнена на 50%

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В рамках программы по капитальному ремонту домов в Тюмени работы завершены в более 190 зданиях из 382. Первый этап продлится до конца года.

По словам заместителя главы администрации города Павла Перевалова, на сроки влияют жильцы, которые идут навстречу рабочим и не отказываются пускать их в квартиры для замены стояков водоснабжения и других коммуникаций. Всего в течение 30 лет подрядчики приведут в порядок более 3 тыс. многоквартирных домов в Тюменской области. Об этом сообщает портал «Наш город».

Напомним, последователи самарского волонтерского проекта займутся реставрацией старинных зданий в Тюмени. Первый в очереди — дом № 24 по улице Пароходской. Активистам предстоит договориться с жильцами о необходимости работ и собрать 100 тыс. рублей.

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