Песков рассказал о реакции Кремля на предложенный Медведевым состав кабмина

Предложение и.о. премьер-министра РФ Дмитрия Медведева назначить Виталия Мутко своим заместителем по вопросам строительства является его прерогативой как кандидата на пост главы правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля не стал исключать, что Дмитрий Медведев обсуждал предлагаемых кандидатов с президентом России Владимиром Путиным.

«Я бы не стал исключать того, что, конечно, разговоры и проговоры кандидатур имели место. Но, с другой стороны, это прерогатива главы кабинета - предлагать главе государства для назначения тех или иных кандидатов в его кабинет», — пояснил Дмитрий Песков.

При этом, отвечая на вопрос о том, как глава государства воспринял предложение назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства, пресс-секретарь отметил, что этот вопрос не в компетенции Кремля. «Это предложение кандидата на должность председателя правительства, который был предложен президентом. Свою аргументацию Дмитрий Анатольевич вчера уже излагал», — заявил представитель Кремля.

7 мая и.о. премьер-министра РФ представил депутатам Госдумы свои предложения о составе нового правительства. В частности, первым вице-премьером Дмитрий Медведев видит Антона Силуанова, который будет курировать финансово-экономический блок. Вице-премьерами и.о. председателя правительства планирует назначить Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Максима Акимова. Аппаратом будет руководить Константин Чуйченко.