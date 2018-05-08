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Дело возбудили против главврача станции переливания крови в Пензе

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В отношении главного врача станции переливания крови Пензенской области возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в октябре 2014 года станция заключила контракт с частной фирмой на поставку медицинского модуля «Служба крови», стоимость которого составила более 182 млн рублей. Однако у поставщика не оказалось удостоверения, подтверждающего факт госрегистрации модуля. Главврач станции, зная это, всё же приняла решение оплатить отгрузку и поставку оборудования.

Как считают в СК, своими действиями медик причинила материальный ущерб бюджету на эту сумму. Дело в том, поясняет ИА «Пенза-пресс», что модуль без официальной регистрации невозможно ввести в эксплуатацию и использовать для нужд здравоохранения.

В конце апреля портал iz.ru сообщал об отставке главного врача Белого дома Ронни Джексона. Он оказался замешан в нескольких скандалах, среди которых — создание нездоровой обстановки и работа в состоянии опьянения.

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