Товарооборот Китая и США в первом квартале вырос на 13,2%

В период с января по апрель 2018 года товарооборот США и Китая вырос на 13,2%, составив $191,5 млрд, такие данные приведены в докладе, опубликованном во вторник, 8 мая, Главным таможенным управлением КНР.

Экспорт КНР в Соединенные Штаты вырос на 13,9% до $135,9 млрд, а импорт американской продукции в Китай увеличился на 11,6% до $55,6 млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай поднялся почти на 33% — до $17,2 млрд.

Взаимодействие с Китаем выгодно для России, отметил в эфире НСН руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

«Если рассматривать товарооборот России с Западом, то мы поставляем энергоресурсы и в ответ получаем потребительские товары. Собственно говоря, с Китаем сегодня у нас такая же структура», — отметил он.

В начале мая стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает дальнейшие действия после проведенных с властями Китая переговоров о торговле.

Разногласия двух стран по вопросам торговли возникли после введения Вашингтоном пошлин на импорт 100 китайских товаров, для создания которых Пекин якобы «похитил интеллектуальную собственность США». Позже был опубликован список из 1,3 тыс. китайских товаров, в ответ на который КНР составил перечень из 106 продуктов из США.