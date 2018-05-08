Арт-объект из георгиевских ленточек составляют жители Уссурийска

Акция «Ура, Победа!» стартовала в Уссурийске. Горожане повязывают георгиевские ленточки на центральной площади.

Конструкция со словом «Победа» может вместить около 10 тыс. георгиевских ленточек. Высота арт-объекта составляет 2,5 м, а длина около 12 м. Внутри металлического контура в форме букв находится сетка рабица, на которую можно повязывать ленты. В первые часы акции ленты оставили около 700 горожан, сообщает UssurMedia.

Также к 9 мая городские власти планируют выставить 11 мини-прототипов известных мемориалов Великой Отечественной войны», в том числе пятиметровый монумент «Родина-мать зовет!».