Прокуратура проверила школу в Омске, где ученица выстрелила в мальчика

Прокуратура Центрального округа Омска провела проверку в средней школе № 16, где минувшей зимой одна из учениц выстрелила из пневматической винтовки и попала в мальчика. Выявлены факты нарушения техники безопасности.

Как напоминает РИА «Омск-информ»,15 февраля во время занятий по стрельбе, перезаряжая воздушную винтовку «Воза ИЖ-38», 15-летняя девочка допустила самопроизвольный выстрел и ранила находившегося поблизости другого ученика. Он получил травму кисти правой руки. Директору школы было внесено представление об устранении нарушений. Учитель физкультуры привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Шадринске Курганской области 21 марта учащаяся 7-го класса обстреляла одноклассников из пневматического пистолета во время урока географии, когда учительница вышла из кабинета. Пострадали семь человек. Сообщалось, что причиной стрельбы стала неприязнь к одноклассникам.