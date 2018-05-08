Фронтовые портреты из фондов Музея Победы появятся в центре Москвы

Фронтовые портреты из фондов Музея Победы появятся на Никольской улице в Москве 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Портреты установят в рамках выставки «Война Отечественная — Победа народная!». В пресс-службе отметили, что фронтовые художники запечатлели в своих работах танкистов, артиллеристов, летчиков и снайперов, рядовых солдат и командиров в редкие минуты затишья между сражениями. В аннотациях к таким портретам чаще всего значатся фамилии и звания героев.

«Поисковики надеются найти родственников большинства красноармейцев, изображенных на фронтовых портретах из фондов Музея Победы, а затем вручить копии этих графических работ наследникам победителей», — приводит слова сотрудника музея агентство городских новостей «Москва».

9 мая на трех столичных вокзалах пройдут выступления музыкальных коллективов, которые исполнят песни о Великой Отечественной войне.