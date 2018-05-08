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Путин призвал лидеров стран СНГ не допустить повторения Второй мировой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Долг нынешних поколений не допустить повторения трагических событий Великой Отечественной войны. Президент России Владимир Путин заявил об этом в своих поздравлениях лидерам стран СНГ по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо глав Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, российский президент поздравил лидеров Абхазии и Южной Осетии, а также граждан Украины и Грузии, сообщила 8 мая пресс-служба Кремля.

Российский президент выразил уверенность, что дружба и взаимовыручка, «закаленные в годы суровых испытаний», останутся надежной основой для развития отношений между странами. В заключение Путин поблагодарил всех ветеранов войны и пожелал им здоровья и долголетия.

7 мая Владимир Путин вступил в должность президента России. Торжественная церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце.

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