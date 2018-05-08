Российские актеры прочли стихотворение Тушновой «Кукла» в ролике к 9 мая

Российские актеры прочли знаменитое стихотворение советской поэтессы Вероники Тушновой «Кукла» в ролике телеканала РЕН ТВ к Дню Победы.

«В эфире телеканала Михаил Пореченков, Петр Федоров, Михаил Трухин и Сергей Горобченко читают трогательное стихотворение «Кукла», написанное Вероникой Тушновой в 1943 году», — говорится в релизе. Это произведение было написано в 1943 году. Стихотворение повествует об ужасах войны через призму детской игрушки, которую оставили на железнодорожных путях.

Телеканал также представил ролик, в котором московские школьники играют в войну, используя вместо оружия ветки деревьев. Потом один из мальчиков признается, что дети не знают настоящей войны, поскольку ветераны подарили им жизнь, и благодарит освободителей за мирное небо над землей.

8 мая Минобороны РФ опубликовало архивные документы времен Великой Отечественной войны, на основе которых были сняты известные военные фильмы.